RU  UA  EN

вторник, 3 марта
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.50
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

3 марта

09:57
Тимур Мирошниченко показал трогательные фото с крестин маленького сына Lime
09:45
Под стенами Конституционного суда устроили акцию против отмены люстрации: эксклюзивные фото
09:31
Это было прямое попадание: всплыли новые детали атаки боевиков на ВСУ, фото и видео
09:20
Украинских студентов предупредили о неприятном "сюрпризе" со стипендиями: что происходит
08:43
Коронавирус продолжает убивать: новые данные о жертвах и ситуации в зараженных странах, фото
08:27
В Киеве произошла массовая драка в ресторане: опубликовано видео
07:47
Боевики мощно атаковали ВСУ на Донбассе, но поплатились: заявление штаба
07:23
Мать пятерых детей сделала неожиданное признание об атаке с камнями на эвакуированных из Китая, видео
07:10
Готовим дома чанахи с овощами и мясом: подробный рецепт и секреты грузинской кухни Lime
06:47
Экокатастрофа в Крыму начала набирать обороты: печальное фото
06:30
Гороскоп на 3 марта: Весам захочется сбежать от людей, а Козерогам нужно настроиться на серьезную работу
06:20
В Украину идет "жара" до +15: синоптики уточнили прогноз на 3 марта
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Где смотреть онлайн Динамо - Колос: расписание трансляций

вторник, 03 марта 2020, 09:08
переглянути новину українською

Во вторник, 3 марта, в матче 21-го тура чемпионата Украины встретятся киевское "Динамо" и "Колос" из Ковалевки. Онлайн видеотрансляция матча Динамо - Колос будет доступна на "Апострофе".

Начало матча - в 19:30.

Прямую трансляцию противостояния покажет телеканал "2+2".

После 20 туров "Динамо" занимает третье место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, набрав 39 очков. "Колос" находится на шестой позиции, имея в активе 26 очков.

В первом круге "Динамо" в гостях разгромило "Колос" со счетом 4:0. Победу киевлянам принесли голы Виктора Цыганкова и Беньямина Вербича, которые реализовали пенальти, а также дубль Артема Беседина.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" потерпело поражение в днепровской битве.

Фотогалереи

Все
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
Украинцы ярко отпраздновали День соборности на
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева

Читайте также

Челси - Ливерпуль: онлайн трансляция

Реал - Барселона - 2:0 Хроника матча, видео голов

Ворскла - Шахтер - 1:0 Хроника матча, видео гола

Уотфорд - Ливерпуль - 3:0 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: