Сборная Украины получила топ-соперников в Лиге наций

В Амстердаме состоялась жеребьевка Лиги наций УЕФА - турнира национальных сборных, который проводится в качестве замены большей части товарищеских матчей.

По итогам жеребьевки своих соперников по Дивизиону А узнала сборная Украины. Соперниками украинской сборной по группе 4 стали сборные Германии, Испании и Швейцарии.

С каждым из соперников "желто-синие" проведут по два матча - дома и на выезде. Лучшая команда группы выйдет в финал четырех Лиги наций.

Турнир начнется 3 сентября. Победитель группы выйдет в финальный турнир, который состоится в 2021 году.

Напомним, что в прошлом сезоне сборная Украины выиграла турнир в дивизионе В и завоевала повышение в классе.

Ранее сообщалось, что стали известны соперники сборной Украины перед Евро-2020.