Терминаторы уже с нами: робот-баскетболист показал удивительную точность бросков, видео

Робот-баскетболист Cue 4 от компании Toyota поучаствовал в конкурсе дальних бросков перед "Матчем всех звезд".

Робот ростом 208 сантиметров и весом около 100 килограммов забросил 11 из 25 трехочковых бросков. Точность попадания составила 44 процента, что соответствует уровню лучших баскетболистов в мире.

Cue 4 изготовлен из углеволокна, снабжен 15 суставами и 23 электродвигателями и может хватать мяч рукой. Робот определяет месторасположение корзины с помощью сенсоров на туловище. После этого он при помощи двигателей выбирает правильное положение рук и ног для бросков под нужным углом и с достаточной силой.

Ранее сообщалось, что в США был создан живой робот.