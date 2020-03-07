Где смотреть онлайн Барселона - Реал Сосьедад: расписание трансляций

В субботу, 7 марта, состоится матч 27-го тура чемпионата Испании между "Барселоной" и "Реалом Сосьедад". Встреча пройдет в Барселоне на стадионе "Камп Ноу".

Начало матча - в 19:30 по киевскому времени.

Прямая трансляция противостояния между коллективами из Барселоны и Сан-Себастьяна пройдет на телеканале "Футбол 2". Также встречу можно будет посмотреть на российском "Матч ТВ".

"Барселона" занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав в 26 матчах 55 очков. "Реал Сосьедад" находится на 6-м месте. В активе басков 43 очка и матч в запасе. В игре первого круга команд в Сан-Себастьяне была зафиксирована ничья со счетом 2:2.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Реал" уверенно выиграл супербитву у "Барселоны" в чемпионате Испании.