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Колос - Шахтер: видео голов

воскресенье, 08 марта 2020, 20:11
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В матче 22-го тура чемпионата Украины "Шахтер" обыграл "Колос" со счетом 4:3.

Победу "горнякам" принесли дубль Мораеса, а также голы Тайсона и Тете. В составе клуба из Ковалевки дублем отметился Милько, еще один гол на счету Гавриша.

"Шахтер" продолжает лидировать в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, оторвавшись от ближайшего преследователя на 14 очков. "Колос", несмотря на поражение, остался на шестом месте, так как "Мариуполь" в параллельном матче проиграл "Днепру-1".

"Колос" – "Шахтер" - 3:4 (1:2)

Голы: Милько (37, 76), Гавриш (67, с пенальти) - Тайсон (12, с пенальти), Мораес (32, 81), Тете (60)

"Колос": Волынец, Гавриш, Ефремов, Емец (Черноморец, 75), Милько, Петров, Ориховский (Бондаренко, 88), Богданов, Ильин, Вильхьяльмссон, Лысенко (Кожушко, 58).

"Шахтер": Пятов, Исмаили, Кривцов (Бондарь, 74), Додо (Болбат, 64), Матвиенко, Тете, Майкон, Коноплянка (Бондаренко, 73), Маркос Антонио, Тайсон, Мораес.

Предупреждения: Петров (11), Емец (32), Ефремов (33), Мораес (41), Тете (45), Милько (56), Кривцов (67), Маркос Антонио (85).

Удаление: Маркос Антонио (90+6)

ВИДЕО ГОЛОВ

0:1 - Тайсон (12)

0:2 - Мораес (32)

1:2 - Милько (37)

1:3 - Тете (60)

2:3 - Гавриш (67)

3:3 - Милько (76)

3:4 - Мораес (81)

Ранее сообщалось, что в 21-м туре чемпионата Украины "Шахтер" разгромил "Днепр-1".

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