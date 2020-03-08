Украинский биатлонист финишировал в топ-5 на этапе Кубка мира в Чехии

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный занял четвертое место в массовом старте на этапе Кубка мира в чешском городе Нове-Место.
Украинец преодолел дистанцию в 15 километров за 40 минут и допустил два промаха.
Победителем гонки стал норвежский биатлонист Йоханнес Бе, который занял первое место, несмотря на три промаха. Вторым стал француз Эмильен Жаклен. В первую тройку также вошел немец Арнд Пфайффер. Еще один украинец - Артем Прима финишировал на 11-й позиции.
Результаты гонки
1. Йоханнес Бе (Норвегия) - 39:32.7 (3)
2. Эмильен Жаклен (Франция) - +15.1 (0)
3. Арнд Пфайффер (Германия) - +25.0 (1)
4. Дмитрий Пидручный (Украина) - +27.9 (2)
5. Эрленд Бьентегор (Норвегия) - +27.9 (2)
...
11. Артем Прима (Украина) - +1:08.2 (3)
Ранее сообщалось, что мужская сборная по биатлону добилась выдающегося успеха в эстафете на этапе Кубка мира в Нове-Место.