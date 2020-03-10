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Валенсия - Аталанта: стартовые составы

вторник, 10 марта 2020, 21:12
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10 марта в Валенсии состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором испанская "Валенсия" будет принимать итальянскую "Аталанту". Смотреть онлайн Валенсия - Аталанта на "Апострофе".

Встреча начнется в 22.00 по киевскому времени.

Стартовые составы:

Валенсия: Силлессен, Гайя, Дьякаби, Коклен, Васс, Парехо, Кондогбиа, Солер, Ферран Торрес, Родриго Морено, Гамейро

Запасные: Доменек, Флоренци, Гильямон, Собрино, Ли Кан Ин, Черышев, Гедеш

Аталанта: Спортьелло, Паломино, Кальдара, Джимшити, Госенс, Фройлер, де Рон, Хатебур, Пашалич, Иличич, Гомес

Запасные: Росси, Кастань, Чиборра, Тамез, Малиновский, Муриэль, Сапата

Встречу обслужит румынская бригада арбитров во главе с Овидиу Хацеганом. Ему будут ассистировать судьи на линиях Октавьян Шовре и Себастьян Георге. Резервный судья - Себастьян Колтеску.

Напомним, что в первом матче "Аталанта" разгромила "Валенсию" со счетом 4:1.

Ранее сообщалось, что в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Реал" проиграл "Манчестер Сити".

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