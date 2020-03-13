Успех "Шахтера" и разгром от "Манчестер Юнайтед": все результаты Лиги Европы 12 марта

12 марта состоялись шесть первых матчей 1/8 финала Лиги Европы. Особенно стоит выделить успех "Шахтера", который в гостях победил "Вольфсбург", а также крупную победу "Манчестер Юнайтед" над ЛАСКом.

ЛАСК Австрия – "Манчестер Юнайтед" Англия - 0:5 (0:1)



Голы: Игало (28), Джеймс (58), Мата (58), Гринвуд (90+2), Перейра (90+3)

"Айнтрахт" Германия – "Базель" Швейцария - 0:3 (0:1)



Голы: Кампо (27), Бюа (73), Фрай (85)

"Истанбул Башакшехир" Турция – "Копенгаген" Дания - 1:0 (0:0)



Гол: Вишча (88, с пенальти)

"Вольфсбург" Германия – "Шахтер" Украина - 1:2 (0:1)



Голы: Брукс (48) - Мораес (16), Маркос Антонио (73)

"Рейнджерс" Шотландия – "Байер" Германия - 1:3 (0:1)



Голы: Эдмундсон (75) - Хаверц (37, с пенальти), Арангис (67), Бэйли (88)

"Олимпиакос" Греция – "Вулверхэмптон" Англия - 1:1 (0:0)



Голы: Эль-Араби (54) - Нету (67)

Матчи "Севилья" - "Рома" и "Интер" - "Хетафе" были отменены из-за эпидемии коронавируса в Испании и Италии.

Ранее сообщалось, что УЕФА может приостановить еврокубки из-за коронавируса.