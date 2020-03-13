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Вольфсбург - Шахтер - 1:2 видео голов

пятница, 13 марта 2020, 00:15
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В первом матче 1/8 финала Лиги Европы немецкий "Вольфсбург" уступил донецкому "Шахтеру" со счетом 1:2. Встреча состоялась в Вольфсбурге на стадионе "Фольксваген-Арена".

Победу украинскому клубу принесли голы Мораеса и Маркоса Антонио. В составе "волков" отличился Брукс.

Ответный матч запланирован на 19 марта.

ЛИГА ЕВРОПЫ

1/8 финала. Первый матч

ВОЛЬФСБУРГ Германия - ШАХТЕР Украина - 1:2 (0:1)

Голы: Брукс (48) - Мораес (16), Маркос Антонио (73)

"Вольфсбург": Кастельс, Брукс, Пауло Отавио, Кнохе, Шлагер (Жоао Виктор, 73), Герхардт, Арнольд, Штеффен, Брекало, Вегорст, Мехмеди (Гинчек, 80).

"Шахтер": Пятов, Исмаили (Хочолава, 68), Кривцов, Додо, Матвиенко, Тете, Алан Патрик, Коваленко (Майкон, 66), Маркос Антонио, Тайсон, Мораес.

Предупреждения: Вегорст (18), Штеффен (56), Брукс (71).

ВИДЕО ГОЛОВ

0:1 - Мораес (16)

22 минута - Коваленко не забивает пенальти

45 минута - Вегорст не забивает пенальти

1:1 - Брукс (48)

1:2 - Маркос Антонио (73)

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