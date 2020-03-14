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Днепр-1 - Мариуполь - 0:0 Онлайн видео трансляция

суббота, 14 марта 2020, 16:54
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В матче 23-го тура чемпионата Украины 2-й группы встретятся "Днепр-1" и "Мариуполь". Встреча пройдет в Днепре на стадионе "Днепр-Арена".

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию матча "Днепр-1" - "Мариуполь".

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ

23-й тур, 2-я группа

ДНЕПР-1 - МАРИУПОЛЬ - 0:0

Фаворитом поединка по версии букмекеров являются хозяева. На победу "Днепра-1" предлагается коэффициент 1,92. Ничья оценивается котировкой 3,62. На успех "Мариуполя" можно поставить с коэффициентом 3,80.

Это будет третья встреча команд в текущем розыгрыша чемпионата Украины. В первом матче в Мариуполе победу праздновали хозяева со счетом 1:0. Во второй игре "Днепр-1" взял более чем убедительный реванш с результатом 3:0.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" уничтожил шансы "Днепра-1" в чемпионате Украины.

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