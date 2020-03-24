RU  UA  EN

вторник, 24 марта
  • НБУ:USD 27.50
  • НБУ:EUR 29.50
НБУ:USD  27.50
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

24 марта

13:21
Киев могут закрыть на въезд и выезд из-за коронавируса: названо условие
13:08
На 52 году жизни умер первый бойфренд Дженнифер Лопес - вот их история времен старшей школы Lime
12:55
В Киеве разъяренная женщина устроила стрельбу на улице по мужу с ребенком
12:51
Тепло и штормовой ветер: синоптик рассказала, когда украинцам ждать "сюрпризов"
12:51
Бывшая девушка Аль Пачино, назвавшая его старым скрягой, рассказала об отношениях с актером Lime
12:27
Украина готовится перейти на летнее время: когда переводить часы
12:26
Мы - пример для наших детей: Елена Зеленская и украинские звезды обратились к мамам из-за коронавируса Lime
12:21
Коронавирус в Раде: названы фамилии депутатов, которые оказались в "зоне риска"
12:03
В Украине за сутки еще более 10 человек подхватили коронавирус: назван зараженный регион
11:54
Кашля не было: заболевший коронавирусом украинец детально рассказал о симптомах, видео
11:40
Обещали же 10 млн! Сеть взорвалась из-за странного нюанса с тестами на коронавирус для Украины
11:32
Участник Radiohead уверен, что болен коронавирусом, но не может пройти тест Lime
Все новости

Украинская теннисистка побоксировала со своим парнем: фото

вторник, 24 марта 2020, 11:32
переглянути новину українською

Украинская теннисистка Катарина Завацкая поделилась фото, как она в перчатках боксирует со своим парнем.

Соответствующий снимок спортсменка выложила в Instagram.

Завацкая является уроженкой Киева. На сегодняшний день она занимает 105-е место в рейтинге лучших теннисисток планеты. Всего за карьеру 20-летняя украинка выиграла чуть более 218 тыс. долларов призовых.

В текущем сезоне Завацкая пока не блещет результатами. Во всех трех турнирах, в которых принимала участие, она выбывала в первом раунде. На Australian Open украинка не смогла пробиться в основную сетку турнира, проиграв в квалификации американке Сачия Викери.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Завацкая разбила россиянку в четвертьфинале престижного турнира.

Фотогалереи

Все
Улица Чернобыльская как зона отчуждения пассажиров
Солидарность с Италией. КГГА осветили цветами итальянского флага
Киевская передовая. Как выглядит больница, в которой лечат коронавирус
Киев без метро. Жители столицы ждут автобусов в длинных очередях
Карантин в стиле постапокалипсиса. Киевляне надевают противогазы
Город без людей. Как выглядит Киев во время карантина

Читайте также

Динамо - Десна - 1:1 Хроника матча, видео голов

Заря - Шахтер - 1:0 Хроника матча, видео гола

Коронавирус ворвался в мир большого спорта: кто уже заразился

Вольфсбург - Шахтер - 1:2 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: