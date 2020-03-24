Украинская теннисистка побоксировала со своим парнем: фото

Украинская теннисистка Катарина Завацкая поделилась фото, как она в перчатках боксирует со своим парнем.

Соответствующий снимок спортсменка выложила в Instagram.

Завацкая является уроженкой Киева. На сегодняшний день она занимает 105-е место в рейтинге лучших теннисисток планеты. Всего за карьеру 20-летняя украинка выиграла чуть более 218 тыс. долларов призовых.

В текущем сезоне Завацкая пока не блещет результатами. Во всех трех турнирах, в которых принимала участие, она выбывала в первом раунде. На Australian Open украинка не смогла пробиться в основную сетку турнира, проиграв в квалификации американке Сачия Викери.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Завацкая разбила россиянку в четвертьфинале престижного турнира.