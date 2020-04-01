Фитнес мама XXI века: эффектная жена украинского футболиста будоражит сеть сексуальными фото

Лиза Третьякова, жена полузащитника "Александрии" Максима Третьякова, является одной из самых ярких избранниц футболистов украинской Премьер-лиги.

Это подтверждает тот факт, что на страницу девушки в Instagram, которую она сама назвала "Фитнес мама XXI века", подписаны почти 120 тыс. человек. В ответ своих поклонников Лиза старается регулярно радовать новыми горячими фото.

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Третьяков является воспитанником "Днепра". За "Александрию" 24-летний хавбек выступает на правах аренды. Права на футболиста принадлежат словацкому клубу ДАК. С женой футболист воспитывает дочь Сабрину.

Ранее Третьяков регулярно вызывался в юношеские и молодежную сборные Украины.

Ранее "Апостроф" сообщал, что одна из лучших теннисисток мира порадовала фанатов жаркими фото.