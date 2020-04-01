RU  UA  EN

среда, 1 апреля
  • НБУ:USD 27.40
  • НБУ:EUR 29.95
НБУ:USD  27.40
Меню
Спорт

Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

Новости

1 апреля

23:00
Полторы сотни зараженных за сутки: свежие данные про коронавирус в Украине
22:45
Смерть в роддоме украинки с коронавирусом: всплыли скандальные подробности о болезни врачей
21:55
Под Львовом в ДТП с бусом погибло много людей: фото
21:38
Украинцев не пускают домой: стало известно о скандальном решении МВД по рейсу из Израиля
21:28
Праздник в карантине: появилась мрачная карикатура на Пасху в Украине
21:07
Задержание под Киевом "оборотня в погонах" и его банды: появились новые фото и видео
20:10
В Киеве отель с изолированными туристами "укрепили" военными: фото
20:06
Археологи раскопали древний жертвенник месопотамского бога войны: фото
19:50
Украинский ведущий рассказал о приключениях на Мадагаскаре - его история заставит полюбить такси в Киеве Lime
19:30
Борьба с коронавирусом в Украине: появился список медиков, которые получат доплату
19:29
Руководство больницы в Мелитополе подхватило коронавирус: на звонки не отвечают
19:06
Потопы в городах, пожары и засуха: климатолог предупредил об изменениях погоды в Украине
Все новости

В Голливуде снимут фильм про легендарных украинских боксеров

среда, 01 апреля 2020, 22:46
переглянути новину українською

Голливудский актер и режиссер Сильвестр Сталлоне снимет фильм про легендарных украинских боксеров Виталия и Владимира Кличко.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Mixsport.

Фильм будет называться "Братья - легенды". Сталлоне выступит в роли режиссера и сценариста. Съемки планируют начать осенью. В прокат лента может выйти в апреле 2021 года.

Сталлоне на протяжении длительного времени поддерживает дружеские отношения с братьями Кличко и неоднократно посещал их бои.

Владимир Кличко становился чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). За свою карьеру он провел 69 боев, в которых одержал 64 победы при пяти поражениях.

Виталий Кличко был чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и WBO. На его счету 45 побед при двух поражениях в 47 боях.

Ранее сообщалось, что братья Кличко были признаны лучшими тяжеловесами в XXI веке.

Фотогалереи

Все
Коронавирус не помеха - депутаты голосуют, граждане протестуют
Улица Чернобыльская как зона отчуждения пассажиров
Солидарность с Италией. КГГА осветили цветами итальянского флага
Киевская передовая. Как выглядит больница, в которой лечат коронавирус
Киев без метро. Жители столицы ждут автобусов в длинных очередях
Карантин в стиле постапокалипсиса. Киевляне надевают противогазы

Читайте также

Динамо - Десна - 1:1 Хроника матча, видео голов

Заря - Шахтер - 1:0 Хроника матча, видео гола

Коронавирус ворвался в мир большого спорта: кто уже заразился

Вольфсбург - Шахтер - 1:2 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: