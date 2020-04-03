Футболист сборной Италии и его красотка-жена провели страстную тренировку: видео

Форвард римского "Лацио" и сборной Италии Чиро Иммобиле провел страстную тренировку со своей супругой Джессикой Меленой.

Видео с занятием с мужем в сторис Instagram опубликовала жена футболиста.

В ролике пара делает упражнения и каждое удачное действие закрепляет поцелуем.

Иммобиле и его жена воспитывают троих детей. У пары - две дочери и маленький сын, появившийся на свет в прошлом году. До знакомства с будущим мужем, которое случилось в 2011 году, Джессика работала моделью.

Интересно, что на Иммобиле в Instagram подписано свыше 1 млн человек, а на Мелену лишь на немного меньше - 927 тыс. человек.

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