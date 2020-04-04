Скандальный экс-игрок "Динамо" рассказал о своей самой дорогой покупке

Бывший полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев рассказал, во сколько обошлась ему его самая дорогая покупка в жизни.

Об этом экс-футболист рассказал на канале "Кент" в YouTube.

"Самая дорогая покупка в жизни? Квартира. В 2008 взял квартиру за 800 тыс. долларов на Оболони. Но взял ее в кредит на 10 лет", - рассказал Алиев.

35-летний Алиев является воспитанником "Динамо". За киевский клуб он выступал с 2005 по 2010, а также с 2011 по 2013 годы. Также он играл за "Борисфен", запорожский "Металлург", "Днепр", российские "Локомотив" и "Анжи", "Рух", "Катандзаро", казахстанский "Тараз" и боярский "Интер". За сборную Украины провел 28 матчей и забил 6 голов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что скандальный экс-футболист "Динамо" и сборной Украины рассказал о самом дорогом сексе в жизни.