Появились впечатляющие фото "ледяного озера" на Марсе

Зонд Mars Express прислал снимки кратера Королева на Марсе. Этот кратер весь заполнен замороженной водой и выглядит, как большое снежное озеро.

Об этом сообщает esa.int.

Снимки были опубликованы Европейским космическим агентством.

Аппарат занимается исследованием Красной планеты с 25 декабря 2003 года. Параллельно он также собирает информацию о Фобосе, с которым регулярно сближается.

По мнению ученых, присутствующая на Марсе вода - это лишь остатки от былых запасов. Согласно одной из теорий, на Красной планете ранее существовали реки, озера и океаны, сопоставимые по объемам с Северным Ледовитым океаном.

Ряд ученых придерживается мнения, что впоследствии эти запасы воды испарились в космос вместе с атмосферой планеты. Лишь небольшая часть воды сохранилась в виде ледовых шапок.

Кратер Королева является одним из самых крупных на Марсе - его площадь составляет 82 километра, и она целиком заполнена льдом. Толщина льда может доходить в самые холодные времена до 2 километров.

Как сообщал "Апостроф", в конце прошлого месяца космический аппарат InSight успешно приземлился на поверхность Марса и уже передал первую в истории аудиозапись с планеты.