С картошкой и фотографией оливье: стало известно меню космонавтов на Рождество и Новый год

Космонавты на борту Международной космической станции (МКС) встретят Новый год с фотографиями шампанского и салата оливье, а елку прикрепят к потолку.

Об этом сообщил летчик-космонавт РФ Андрей Борисенко, передает агентство городских новостей "Москва".

"На борту алкоголь недопустим согласно техническим условиям эксплуатации станции. Да и вообще любой газированный напиток пить на борту просто невозможно, поскольку после вскрытия емкости такой напиток моментально превратится в огромную газожидкостную смесь, которая заполнит весь располагаемый объем и вместо встречи Нового года экипаж будет заниматься уборкой станции. Поэтому ничего шипучего на борту нет. Хотя иногда на новогоднем столе экипаж МКС устанавливает фотографию бутылки с шампанским и салата оливье. В этом таком виде шампанское и оливье будут присутствовать на борту", - рассказал он.

По словам космонавта, персонал станции поднимает тосты за Новый год, используя бортовые чай, кофе, воды и соки, и все, "что есть в нашем космическом рационе".

Борисенко подчеркнул, что будет на МКС и новогодняя елка. Ее украсят космическими игрушками и прикрепят на потолке.

"Мы наряжаем космическую елку, которая лежит у нас в укромном уголке весь год, космическими игрушками. А еще мы ее крепим в соответствии с нашей космической спецификой - к потолку, вниз макушкой, и с удовольствием на нее смотрим", - пояснил он.

По его словам, космонавты сохраняют традицию дарить друг другу подарки.

"С тем лишь нюансом, что мы не можем приготовить друг другу подарки перед самым Новым годом, как это делают на Земле, и делаем это заранее. Если экипаж понимает, что ему предстоит встречать праздник на орбите, то ребята либо готовят и берут подарки заранее, в личных вещах, либо им присылают подарки с кораблем "Прогресс" перед самим Новым годом", - добавил космонавт.

В свою очередь представитель NASA Дэниел Хоут рассказал о меню экипажа Международной космической станции (МКС) на Рождество 25 декабря.

По его словам, на рождественский ужин будет копченая индейка. Гарниром к ней станут зеленые бобы с грибами или картошкой. Помимо этого, космонавтов ждут макароны с сыром, картошка и кукуруза под сырным соусом. На десерт предложен выбор из хлебного пудинга, батата в сахарной глазури, клубники и печенья.

Хоут также уточнил, что ему неизвестно, будут ли члены экипажа обмениваться подарками.

"У нас нет информации о персональных планах экипажа в отношении подарков и не знаем, брали ли они с собой подарки для коллег, поскольку личный багаж членов экипажа остается их личным", - цитирует его "РИА Новости".

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, насколько в Украине подорожал новогодний стол по сравнению с прошлым годом.