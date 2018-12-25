​В России произошло жуткое ДТП со множеством погибших: фото и видео

В ночь на 25 декабря в Краснодарском крае (РФ) произошла жуткая смертельная авария, вследствие которой погибли шесть человек.

Об этом сообщают российские СМИ.

По предварительным данным, на 115 километре дороги Темрюк–Краснодар-Ставрополь 37-летний водитель "Волги" выехал на полосу встречного движения и врезался в микроавтобус Peugeot Boxer, за рулем которого был 43-летний мужчина.

В результате на месте происшествия погибли шесть человек: оба водителя, трое пассажиров "Волги" и несовершеннолетний пассажир Peugeot.

Одна из возможных причин ДТП - скользкая дорога.

На месте ДТП работали автоинспекторы и спасатели. По факту аварии сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.

Как сообщал "Апостроф", 24 декабря в Индии произошло массовое ДТП с участием 50 автомобилей, в результате которого восемь человек погибли и несколько пострадали.