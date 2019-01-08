​Крушение корабля возле Турции: появились свежие новости о спасенных украинцах

10 января украинские моряки – члены экипажа грузового судна "Volgo-Balt 214", которое затонуло во время шторма в Черном море возле турецкого побережья, будут выписаны из турецкой больницы.

Об этом написал посол Украины в Турции Андрей Сибига в Twitter.

"Последняя новость о пострадавших моряках в Самсуне – врачи приняли решение выписать всю команду утром в четверг. После этого они будут доставлены в Анкару, документированы, и им будет оказано содействие в возвращении на Родину", - написал посол.

Как сообщал "Апостроф", 8 января спасатели подняли из воды еще два тела украинских моряков, погибших во время аварии грузового судна у берегов Турции. В ближайшее время будет проведена процедура опознания.