​В зоопарке Берлина зверей порадовали подарками к Рождеству: умилительное видео

В Берлинском зоопарке животным преподнесли удивительные рождественские сюрпризы в виде елей, украшенных фруктами, овощами, мясом и рыбой.

Соответствующее видео опубликовало издание "Буквы" в своем YouTube-канале.

На кадрах видно, что животные радостно приняли "рождественские подарки". Обезьяны бросились снимать фрукты и овощи с еловых веток, а тигры набросились на мясо.

Многие звери попробовали на вкус и саму ель. Съев лакомства, животные принялись играться с колючими еловыми ветками.

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