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​Собирала деньги на ООС: относительно украинского посла в Мексике открыли производство

четверг, 10 января 2019, 21:23

Относительно украинского первого секретаря посольства Украины в Мексике Анны Пророк открыли дисциплинарное производство в связи с информацией о якобы сборе благотворительных средств на нужды ООС из посетителей консульского отдела.

Об этом сообщает УНН сообщили в пресс-службе МИД.

"В связи с информацией о якобы сборе благотворительных средств на нужды ООС из посетителей консульского отдела Посольства Украины в Мексике со стороны первого секретаря Анны Пророк открыто дисциплинарное производство. Если нарушение будет доказано, реакция Министерства иностранных дел Украины будет быстрой и принципиальной", - сообщили в МИД.

Отмечается, что ранее некоторые СМИ сообщили о том, что граждане Мексики обвинили украинское посольство в Мексике в том, что оно требует деньги с местных граждан при получении визы. По информации журналистов, в посольстве собирают по 80-100 долларов "пожертвований на АТО" отдельно от визового сбора, впрочем, вклад является обязательным.

Детально о заграничных провалах украинских власть имущих читайте в материале "Апострофа": Тропами нардепа Лозового: эпичные приключения украинских политиков за границей.

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