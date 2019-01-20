Названо место проведения второй встречи Трампа и Ким Чен Ына

Следующая встреча президента США Дональда Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына может пройти во Вьетнаме.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает агентство Bloomberg.

Согласно информации агентства, администрация президента планирует провести предстоящий в феврале саммит именно во Вьетнаме.

Премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук уже подтвердил, что его страна готова принять саммит.

Главной темой встречи, как и на предыдущей, будет отказ Северной Кореи от ядерного оружия.

Напомним, предыдущая встреча лидеров США и КНДР прошла в Сингапуре 12 июня.

Подробнее об этой встрече читайте в материале "Апострофа": Улыбки, рукопожатия и сердечный приступ: что известно о встрече Трампа с Ким Чен Ыном.