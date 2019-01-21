В США в возрасте 12 лет умерла звезда соцсетей: фото

В субботу, 19 января, умер померанский шпиц по кличке Бу, который стал звездой сети благодаря своему забавному внешнему виду.

Об этом сообщается на странице хозяйки пса Ирен Ан в Facebook.

"За все эти годы, с тех пор как я завела в фейсбуке личную страничку Бу, я получила множество сообщений от людей, которые рассказывали, как Бу озарил их дни и помог увидеть немного света даже в трудные времена. Ради этого все и затевалось… Бу приносил радость людям во всем мире. Бу — самый счастливый пес из всех, что я когда-либо встречала. Он был таким добродушным и активным, что нам никогда не приходилось беспокоиться о тренировках. Он заставлял самых мужественных мужчин визжать от радости и смешил всех своим причудливым виляющим хвостом", — написала она.

Самый известный померанский шпиц умер во сне, ему было 12 лет. По словам хозяйки, у Бу были проблемы с сердцем, которые начались год назад, когда умер его лучший друг — пес Бадди.

Напомним, Бу родился 16 марта 2006 года. Его хозяйка завела ему профили в соцсетях 10 лет назад, в 2010 году его образ стал узнаваемым. Сейчас в фейсбуке у Бу больше 16 миллионов подписчиков, пес стал героем двух книг.

Как сообщал "Апостроф", ранее внезапно умер звезда фильмов про "Доктора Зло" и "Гарри Поттера".