​Поимка россиянина-террориста в ЕС: обвиняемый заговорил о голосе свыше

Россиянин, напавший с ножом на женщину в столице Норвегии, заявил, что "нечто велело ему идти и убить".

Об этом сообщает 360tv в Telegram-канале.

Арестованный по подозрению в нападении с ножом на женщину в Осло россиянин поменял показания и утверждает, что было нечто, велевшее ему убить.

По словам адвоката, его клиент оказался в Осло случайно с туристическими целями, а в день нападения был не в себе, и не может дать внятного объяснения случившемуся: "Он говорит, что было нечто такое, что подсказало ему, что он должен пойти и убить. Это похоже на шизофрению. Он должен пообщаться с двумя психиатрами, которые определят, есть ли у него проблемы".

Арестованный также отказался от показаний о связи с террористами. "Несколько дней назад он дал понять, что ненавидит всех христиан и должен их убить, однако теперь он отказывается от этого", — сказал адвокат.

Как сообщал "Апостроф", в Нью-Йорке арестовали россиянку Aнну Лущинcкую, которая избила в метро девушку азиатской внешности.