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В Польше за кровавую драку арестованы трое украинцев: подробности

вторник, 22 января 2019, 22:36

20 января в польском Гданьске между тремя гражданами Украины и белорусом произошло столкновение, в результате которого последний получил ножевые ранения.

Об этом сообщает "Громадське".

Инцидент произошел в одном из хостелов Гданьска. Трижды раненый ножом белорус находится в больнице. В свою очередь, полиция арестовала граждан Украины, которые распивали с ним алкоголь.

"Об инциденте нас сообщил диспетчер скорой помощи. По предварительным данным, произошла гулянка с алкоголем и ссора между гражданином Беларуси и Украины. Этот второй ударил первого ножом. Кроме 40-летнего мужчины, задержана также 44-летняя женщина, также гражданка Украины", - сообщили в полиции Гданьска.

По данным правоохранителей, оба украинца были нетрезвыми: обследование женщины показало более 2 промилле алкоголя в ее крови, зато результат мужа показал более полпромиле.

Кроме того, на месте преступления была задержана также 48-летняя гражданка Украины, которая оскорбила прибывших правоохранителей.

Все трое граждан Украины находятся в настоящее время под арестом, ожидая решения прокуратуры.

Расследование ведется в связи с попыткой убийства, выясняется также участие упомянутых женщин в инциденте.

Как сообщал "Апостроф", 13 декабря в Польше гражданин Украины упал с моста.

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