​В Британии заговорили о введении военного положения: что происходит

В случае возникновения беспорядков из-за выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit) без соглашения британское правительство может ввести в стране чрезвычайное или военное положение.

Об этом сообщает издание The Times со ссылкой на источники в правительстве.

Согласно сообщению, правительство предусматривает введение комендантского часа, ограничение передвижения граждан, конфискацию имущества, развертывание военных и силовых подразделений для подавления беспорядков, и другие.

"Главной темой во всех планах без соглашения является гражданское неповиновение и опасения, что это может привести к жертвам в случае дефицита продовольствия и медуслуг", - заявил собеседник издания.

Как сообщал "Апостроф", в Британии палата общин парламента проголосовала против соглашения о выходе из Евросоюза.