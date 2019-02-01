​В США простились с известной украинкой: фото

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пятница, 01 февраля 2019, 12:43

В США провели в последний путь известную американку украинского происхождения Надежду Дюк.

Об этом сообщил Чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Валерий Чалый в Facebook.

"В этот скорбный холодное утро в Вашингтоне родные, друзья, коллеги, дипломаты Посольства Украины в США собрались вместе, чтобы разделить и сожаление от потери, и добрую память о сильной и мудрой женщине, преданную украинскую патриотку, борца за демократию и свободу в мире - Надежду Дюк и проводить ее в последний земной путь. Вечная память. Rest in peace!" - написал он.

Напомним, Надежда Дюк умерла 23 января после продолжительной борьбы с болезнью.

Как сообщал "Апостроф", 14 января в Москве (РФ) на 83-м году жизни скончался известный ученый в области мелиорации и охраны земель Александр Голованов родом из Мелитополя.

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