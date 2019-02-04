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​На месте жуткого пожара в Москве обнаружены тела новых жертв

понедельник, 04 февраля 2019, 11:29

Число жертв пожара на Никитском бульваре в российской столице возросло до шести человек, по данному факту возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщают российские СМИ.

Под завалами "звездного дома" в Москве обнаружили еще два тела. Так, число жертв пожара увеличилось до шести человек.

На шестом этаже в квартире №48 нашли тело ребенка, на пятом этаже - женщины. Обоих нашли этим утром с разницей полчаса.

Известно также, что следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после гибели четырех человек при пожаре. Статья - причинение смерти по неосторожности.

Напомним, возгорание в семиэтажном доме номер 12 на Никитском бульваре произошло в ночь на 4 февраля. Загорелась квартира на пятом этаже. Огонь распространился на соседние этажи. В ходе пожара в здании обрушились деревянные перекрытия между пятым и шестым этажами.

Площадь возгорания составила более тысячи квадратных метров. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности. Из дома были эвакуированы 42 жильца.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России вспыхнул новый масштабный пожар в торговом центре.

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