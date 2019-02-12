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​В России собрались сотрудничать с террористами в Афганистане: в сети недоумевают

вторник, 12 февраля 2019, 16:57

Россия заявила о возможном сотрудничестве с движением "Талибан" для борьбы с "Исламским государством" в Афганистане.

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на директора второго департамента Азии МИД РФ, спецпредставителя президента по Афганистану Замира Кабулова.

Россия также пообещала урегулировать вопрос с санкциями Совбеза ООН против талибов.

В сети поднялась волна комментариев.

"А х*ли? обычная практика, только вот до добра еще не кого не доводила", "временно (а может и не временно) дружить с одними террористами, чтобы побороть других?! "умно" и оригинально...", "Братишки?", - пишут комментаторы.

Как известно, в России "Талибан" был признан террористической организацией в 2003 году. Его деятельность на территории страны запрещена.

Как сообщал "Апостроф", в Москве запаниковали из-за готовящейся провокации боевиков ИГИЛ.

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