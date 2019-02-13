Европейская страна официально сменила название ради своей защиты

12 февраля правительство в Скопье официально сообщил об изменении названия Македонии на Республика Северная Македония.

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Северной Македонии.

"Настоящим уведомляем, что на сегодня, 12 февраля 2019, Заключительная соглашение для разрешения разногласий, описанных в резолюциях Совета Безопасности ООН 817 (1993) и 845 (1993) о прекращении действия временного соглашения 1995 и установления стратегического партнерства между сторонами была должным образом опубликована министерством иностранных дел в официальном бюллетене", - говорится в сообщении.

С публикацией в официальном бюллетене поправки в Конституцию, по которым название страны меняется на Северная Македония, вступили в силу.

Как сообщал "Апостроф", парламент Греции в пятницу, 8 февраля, ратифицировал протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО.