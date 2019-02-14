РУС. | УКР.

четверг, 14 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.95
Меню
Мир

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

14 февраля

12:11
На Европу летит мощный циклон: синоптик рассказала, что ждет Украину
12:00
Олимпиакос - Динамо: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы
11:55
Драка в центре Киева между украинскими и немецкими фанатами: новое видео с места инцидента
11:43
Все начинается с любви: как украинские звезды отмечают День святого Валентина
11:42
В Ровно поймали главаря банды, который кошмарил целую область: фото
11:35
​Украинцы оплатят коммунальные "долги" соседей: когда придут новые платежки и чего ждать
11:30
Похоже на халат: Мелания Трамп отличилась с выбором наряда для официальной встречи
11:23
В Киеве общественный транспорт угодил сразу в два ДТП: первые фото
11:20
Непобедимый украинский боксер сообщил о грандиозных планах
11:13
Активист Стерненко обвинил ведомство Авакова в незаконной слежке
11:01
Потап снялся в эпатажном клипе Насти Каменских
10:59
Появилось видео "депортации" из Украины скандального священника
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Активист Стерненко обвинил ведомство Авакова в незаконной слежке

четверг, 14 февраля 2019, 11:13

Общественный активист Сергей Стерненко обвинил Одесскую полицию в незаконной слежке.

"Я имею основания утверждать со 100% уверенностью что устройство, с помощью которого отслеживали мои перемещения, использовалось сотрудниками одесской полиции", - написал активист на своей странице в Facebook.

Стерненко рассказал, что спустя полчаса после обнаружения трекеров к нему позвонил сотрудник Шевченковского отдела полиции и предложил открыть уголовное производство по данному факту, также предложив направить следственно-оперативную группу для их удаления.

"Я отказал. Потому что это даже не подследственность полиции. А еще через полчаса тот же полицейский снова мне позвонил и предложил услугу по осмотру авто на факт наличия других устройств. Кто хоть раз подавал в полицию заявление о преступлении, знает, как там опираются и не хотят открывать уголовное производство. А здесь сами звонят. Еще услуги предлагают. Какое интересное совпадение", - отметил Стерненко.

Активист напомнил, что эти трекеры были найдены уже после совершения третьего нападения на него.

"Скорее всего, они там были ни день и не два. Учтите еще факт того, что полиция Одесской области знала о том, что на меня готовились нападения, но ничего не делала для их предотвращения. Более того - специально отказывала мне в предоставлении охраны. Поэтому здесь можно недвусмысленно сделать выводы, для чего на мое авто полицейские цепляли один из GPS-трекеров", - отметил он.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киев вернулась сказочная зима

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Переворот в Венесуэле: продолжение по украинскому сценарию и что потеряет Россия

Ускорит ли Brexit распад Великобри­­тании: линия разлома уже четко вырисовалась

Переворот в Венесуэле: какое будущее ждет страну, и при чем здесь Россия

Украине нужно готовиться к новой военной атаке: Россия хочет территории вдоль Азовского моря - экс-заместитель генсека НАТО

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: