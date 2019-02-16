Меркель сделала странное заявление о России, вспомнив Украину

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что Европа не в праве прерывать отношения с Россией, даже несмотря на проблемы, которые создает Россия для всего мира.

Об этом сообщает Европейская правда.

Как передает издание, Меркель подчеркнула, что "после 2014 года отношения с РФ коренным образом изменились", имея в виду российскую агрессию против Украины.

В то же время, она считает необходимым сохранять не только диалог, но и "партнерство" с путинской Россией. "Геостратегически Европа не вправе прерывать отношения с Россией", - заявила она.

Как сообщал "Апостроф", ранее Меркель досталось в сети за счастливое фото с Путиным и Эрдоганом. В частности, сеть возмутил тот факт, что Меркель выглядит очень счастливой, держась за руки с президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Эрдоганом.