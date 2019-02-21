Сторонники независимости Каталонии перекрыли ключевые трассы и жгут шины: фото и видео протестов

Утром в четверг, 21 февраля, участники всеобщей забастовки, которые выступают за автономию от Испании, устроили блокировку основных транспортных магистралей и железнодорожных путей.

Об этом сообщает La Vanguardia.

Издание отмечает, что организаторами массовой забастовки выступают профсоюзы и организации, которые борются за независимость Каталонии.

Основным их требованием называются сокращение рабочей недели до 35 часов и установление минимальной заработной платы в Каталонии на уровне 1200 евро. На одной из трасс протестующие разложили и подожгли шины.

В тоже время, причиной очередного всплеска стал судебный процесс, который проходит в Верховном суде Испании над 12 бывшими лидерами Каталонии.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Независимость Каталонии: ответы на все самые важные вопросы.