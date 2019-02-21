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​В России рассказали о бессилии Путина и серьезных провалах Кремля

четверг, 21 февраля 2019, 10:32

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию продемонстрировало его бессилие и "потерю контроля" над народом.

Об этом она заявила российский политолог Лилия Шевцова в Facebook.

"Нынешнее Послание президента Путина Федеральному собранию, обычно пустой ритуал, на этот раз стал любопытен именно своим признанием. Мы увидели реальное беспокойства власти по поводу потери контроля за настроениями масс и падающего рейтинга лидера. Мы увидели и незапланированное: фактическое признание Кремлем потери контроля за собственной "вертикалью" и непонимание, что делать с народом", - написала политолог.

Она также перечислила факторы, "разрушающие" Россию.

"Превращение Украины в противника России; оживление уснувшего НАТО; консолидация Запада через сдерживание России; гонка вооружений, вызванная развалом РСМД ( к чему Москва приложила руку); поддержка падающих режимов (Мадуро) и накачивание их безвозвратными деньгами; превращение Сирии в ловушку, из которой непонятно, как выбраться; неудача с покупкой лояльности за счет безумных кредитов на строительство атомных игрушек ( Венгрия, Египет, Турция); неспособность осмыслить последствия для России сверхдержавы в лице Китая – это хрестоматия провалов, которая войдет в учебники. Словом, есть шанс прославиться хотя бы этим", - написала Шевцова среди прочего.

Как сообщал "Апостроф", россиян травят через телевидение и СМИ, закладывая в их головах мнение о том, что украинцев не должно существовать.

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