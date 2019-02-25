Выборы в Молдове: партия друга Путина лидирует, но проигрывает

Партия социалистов республики Молдова лидирует с 31,75% на выборах в парламент по партийным спискам после обработки 95% протоколов.

Об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома страны.

Блок ACUM набрал 25,26%, у правящей в настоящее время Демократической партии – 24,48% голосов, партия ШОР набрала 8,55%.

Остальные партии не сумели преодолеть порог в 6% и не будут представлены в парламенте Молдовы. При этом ни одна из партий не набрала достаточного числа голосов для самостоятельного формирования большинства.

Голосование впервые проходит по смешанной избирательной системе – 50 человек по партийным спискам, 51 – по одномандатным округам. Порога явки нет.

На момент закрытия участков избирателей составила 49,07%. На выборах проголосовало более 1,445 млн граждан.

Одновременно, как сообщает "Пяр во время чумы" в Telegram-канале, социалисты хоть и лидируют, но проигрывают.

"Партия Додона не побеждает, а проигрывает. Треть парламента это поражение. Две трети - у прозападных партий", - говорится в сообщении.

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