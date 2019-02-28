​Обострение между Индией и Пакистаном: стало известно об опасном подстрекательстве

27 февраля два индийских военных самолета были сбиты при помощи ракет, доставленных в Пакистан из КНР.

Об этом сообщает сообщество "Милитарист" в Telegram канале.

"Голоса клевещут, что индийские истребители были при помощи ракет "воздух-воздух" PL-5", - говорится в сообщении.

В сообществе напомнили, что вчера (27 февраля, - ред.) ВВС Пакистана получили из КНР 100 ракет "воздух-воздух" SD-10A.

"Кроме того, есть мнение, что вчерашние победы были достигнуты именно ими", - сообщает "Милитарист".

Детально о военном конфликте между Индией и Пакистаном читайте в материале "Апострофа": На пороге ядерной войны: что происходит в Азии и чем это грозит всему миру.

Кроме того, в сети появилось фото ледника Сиачен, за который воюют Индия и Пакестан.