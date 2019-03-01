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​В России "ромео" устроил кровавую расправу над юной возлюбленной: видео и шокирующие детали

пятница, 01 марта 2019, 01:34

В Пермском крае (РФ) 20-летний парень буквально изрезал школьницу на глазах у прохожих.

Об этом сообщают российские СМИ.

Так, 17-летняя Яна Лащенкова и 20-летний Андрей Арасланов встречались. Но отношения молодых людей идиллией назвать было сложно. Парень неоднократно в горячке обещал убить возлюбленную.

"26 февраля, во время очередной ссоры, Андрей слетел с катушек. Он выхватил нож и 3 минуты, с упорством мясника, резал девушку, чередуя удары ножа с ударами кулаками и ногами. Все это происходило на глазах у прохожих, но те делали вид, что ничего не замечают. Позже они скажут следователям – думали, что молодые люди просто играют", - говорится в сообщении СМИ.

Девушка скончалась от множественных ножевых ранений и переломов. Убийца сбежал, но его поймали за 34 километра в поселке Березняки.

Как сообщал "Апостроф", под Одессой арестовали мужчину, который зарезал свою дочь - матери троих малолетних детей.

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