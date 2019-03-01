Война Индии с Пакистаном: появились фото и свежие данные о застрявших в аэропорту украинцах

В пятницу, 1 марта, из Дели вылетели 5 украинцев из 12, которые застряли из-за отмены рейса в связи с военным конфликтом между Пакистаном и Индией.

Об этом говорится в сообщении Департамента консульской службы МИД Украины.

"Отмена авиарейса – это всегда эмоции, тревога. Но консул рядом, и вопрос постепенно решается. Утром из Дели вылетела часть украинцев, рейс которых был отменен, часть – вечером, остальные – завтра рейсом МАУ", – говорится в сообщении.

Напомним, что из-за отмены рейс "Дели - Астана", на котором граждане Украины должны улетать из Индии, в аэропорту застряли минимум 12 украинцев.

"Оказались там, по меньшей мере, 12 граждан Украины, среди которых один ребенок. Может быть это количество больше, потому что, возможно, не все сейчас там, в аэропорту находятся. Кто-то может находиться за его пределами", - сообщил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев.

Как сообщал "Апостроф", ранее была раскрыта суть опасного военного конфликта Индии и Пакистана.