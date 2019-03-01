РУС. | УКР.

пятница, 1 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.75
Меню
Мир

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

1 марта

11:00
Как героиня из "Гарри Поттера": Кейт Миддлтон удивила образом
10:58
​Украинцам упростили въезд в Грузию: что изменилось с 1 марта
10:51
"Барселона" высмеяла лучшего футболиста планеты: опубликовано фото
10:49
Адвокат сделал тревожное заявление про украинского узника Кремля из Крыма
10:47
Война Индии с Пакистаном: появились фото и свежие данные о застрявших в аэропорту украинцах
10:37
В США умер оскароносный композитор
10:32
​"Черные" деньги: в Украине пояснили, как Россия "кормит" оккупированный Донбасс
10:23
Машину "закрутило" и выкинуло на встречную: фото и видео страшного ДТП в России со множеством погибших
10:10
Звезда "Беверли-Хиллз" попал в больницу в тяжелом состоянии
10:10
В Украине стартовало повышение пенсий
10:02
Пошел черный дымок: "третья сила" нанесла меткие удары по боевикам на Донбассе
09:59
Сборная Украины по биатлону огласила состав на чемпионат мира
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Война Индии с Пакистаном: появились фото и свежие данные о застрявших в аэропорту украинцах

пятница, 01 марта 2019, 10:47
Фото: Українцям у світі\Twitter

В пятницу, 1 марта, из Дели вылетели 5 украинцев из 12, которые застряли из-за отмены рейса в связи с военным конфликтом между Пакистаном и Индией.

Об этом говорится в сообщении Департамента консульской службы МИД Украины.

"Отмена авиарейса – это всегда эмоции, тревога. Но консул рядом, и вопрос постепенно решается. Утром из Дели вылетела часть украинцев, рейс которых был отменен, часть – вечером, остальные – завтра рейсом МАУ", – говорится в сообщении.

Напомним, что из-за отмены рейс "Дели - Астана", на котором граждане Украины должны улетать из Индии, в аэропорту застряли минимум 12 украинцев.

"Оказались там, по меньшей мере, 12 граждан Украины, среди которых один ребенок. Может быть это количество больше, потому что, возможно, не все сейчас там, в аэропорту находятся. Кто-то может находиться за его пределами", - сообщил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев.

Как сообщал "Апостроф", ранее была раскрыта суть опасного военного конфликта Индии и Пакистана.

Фотовзгляд

Все галереи
Динамо - Олимпиакос: главные кадры матча

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Военная мощь Китая и ее геополитическая проекция

Путин разрушил все: миру грозит распростра­нение ядерного оружия - экс-представитель НАТО в России

Переворот в Венесуэле: продолжение по украинскому сценарию и что потеряет Россия

Ускорит ли Brexit распад Великобри­­тании: линия разлома уже четко вырисовалась

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: