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Война Пакистана и Индии: появилось видео "боя" истребителей

пятница, 01 марта 2019, 11:51

Появилось видео боя, произошедшего между истребителем Миг-21 и F-16 в небе над Кашмиром, в результате которого разгорелся военный конфликт между Пакистаном и Индией.

Кадры опубликовал в своем профиле в Twitter пользователь под ником Ajay Jandyal.

В подписи к видео говорится, что на кадрах показан пилот сбитого индийскими ВВС пакистанского F-16. Видно, как он спускается на парашюте после того, как его летательный аппарат был подбит.

Отметим, что в общей сложности, в инциденте приняли участие 8 индийских и 24 пакистанских самолета. При этом в ходе противостояния был сбит современный F-16 ВВС Пакистана.

Напомним, что причиной обострения отношений между Индией и Пакистаном стал инцидент 14 февраля, когда в Джамму и Кашмире радикалы совершили атаку на автоколонну индийских военных, в результате чего погибли 45 военнослужащих.

Подробнее о военном конфликте между Индией и Пакистаном, читайте в материале "Апострофа": На пороге ядерной войны: что происходит в Азии и чем это грозит всему миру.

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