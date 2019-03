Война Пакистана и Индии: появилось видео "боя" истребителей

Появилось видео боя, произошедшего между истребителем Миг-21 и F-16 в небе над Кашмиром, в результате которого разгорелся военный конфликт между Пакистаном и Индией.

Кадры опубликовал в своем профиле в Twitter пользователь под ником Ajay Jandyal.

В подписи к видео говорится, что на кадрах показан пилот сбитого индийскими ВВС пакистанского F-16. Видно, как он спускается на парашюте после того, как его летательный аппарат был подбит.

Отметим, что в общей сложности, в инциденте приняли участие 8 индийских и 24 пакистанских самолета. При этом в ходе противостояния был сбит современный F-16 ВВС Пакистана.

Напомним, что причиной обострения отношений между Индией и Пакистаном стал инцидент 14 февраля, когда в Джамму и Кашмире радикалы совершили атаку на автоколонну индийских военных, в результате чего погибли 45 военнослужащих.

Now its time when pakistan should admit and share details of its Wing Commander Shahzad-Ud-Din of No 19 Squadron (Sherdils), pilot of the F-16 who was killed in @IAF_MCC action in Nowshera sector LoC#Surgical_Strike_2 pic.twitter.com/FXMGyuBk5m