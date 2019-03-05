​Четвертый "элемент" в деле Скрипаля: появилсь новые подробности отравления в Солсбери

Главный редактор The Insider Роман Доброхотов заявил, что в деле об отравлении в британском Солсбери бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии есть четвертый подозреваемый.

Об этом рассказал сам журналист в эфире "Настоящего времени".

Доброхотов заявил, что на сегодняшний момент можно точно утверждать, что отравителями Скрипалей были сотрудники ГРУ России.

"Мы точно знаем, что троих мы установили. Мы предполагаем, что есть четвертый человек, поскольку об этом писали и британские СМИ со ссылкой на свои источники. Более того, у нас уже есть подозреваемая четвертая кандидатура. Мы можем сказать, что это тоже сотрудник ГРУ, и он весьма активно перемещался по Европе", - сказал Доброхотов.

Как сообщал "Апостроф", один из подозреваемых в отравлении бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля, Денис Сергеев (Федотов) принимал участие в боевых действиях в Чечне.

Ранее в Британии раскрыли еще двух агентов Путина.