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​Российская певица из базы "Миротворца" угодила в реанимацию: менеджер опровергает

понедельник, 11 марта 2019, 08:56

Известная российская певица, фигурантка "Миротворца" Юлия Началова госпитализирована в реанимацию одной из московских (РФ) клиник.

Об этом сообщает 112 в Telegram-канале.

Известно, что состояние певицы врачи оценивают как крайне тяжелое. У Началовой резко поднялся уровень сахара в крови, помимо этого у Юлии обострилась подагра, сейчас врачи делают все возможное, чтобы помочь женщине.

Одновременно, менеджер певицы опроверг информацию о госпитализации Началовой.

"Откуда вы берете эти новости? Я не хочу комментировать этот бред. Все хорошо, все в порядке", - заявил он 360tv.

Как известно, Юлия Началова является фигуранткой сайта "Миротворец", она неоднократно посещала с концертами оккупированные территории Донбасса.

Как сообщал "Апостроф", стало известно о гастрольном туре в Крым известной российской актрисы Чулпан Хаматовой.

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