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В Британии вновь отказались от плана ЕС по Brexit: что дальше

вторник, 12 марта 2019, 21:58

В Великобритании во второй раз отклонили соглашение о выходе из Европейского Союза.

Об этом сообщает издание "Европейская правда".

Отклонила соглашение палата общин парламента Великобритании, на этот раз с изменениями, которые Тереза Мэй 11 марта согласовала с президентом Еврокомиссии Жан-Клод Юнкером.

Против соглашения проголосовал 391 депутат, за - 242.

Правительственное соглашение не поддержали оппозиционные лейбористы, а также часть депутатов правящей Консервативной партии и североирландская Демократическая юнионистская партия.

"Внесенные в соглашениеизменения касались так называемого "запасного механизма" для ирландского границы и предусматривали создание специального арбитража по решению вопроса границы между Ирландией и Северной Ирландией и подписание нового альтернативного соглашения до 2020 года, то есть до конца переходного периода", - говорится в сообщении.

По мнению британских депутатов, изменения не снимают всех рисков того, что Британия может слишком долго оставаться в рамках "запасного механизма", а значит находиться под юрисдикцией ЕС.

Теперь у Британии остается два варианта: выход из ЕС без соглашения или отсрочка Brexit после запланированной даты выхода 29 марта.

Как отметили в ресурсе "RT на русском", 13 марта парламент выскажется по поводу выхода Великобритании из ЕС без сделки.

Напомним, президент Европарламента недавно заявил, что срок выхода Британии из ЕС может быть перенесен максимум до начала июля.

Как сообщал "Апостроф", послы стран Евросоюза утвердили решение о предоставлении безвизового режима для граждан Великобритании после Brexit.

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