Украина договорилась с разведкой США о противодействии агрессии Кремля

Генерал-полковник Василий Бурба провел переговоры с директором Разведывательного управления Министерства обороны США Робертом Эшли, руководством ЦРУ и топ-чиновники разведывательного сообщества.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ разведки Минобороны Украины.

Бурба обратил внимание на агрессивные и провокационные действиях России на оккупированных территориях Украины и в Азово-Черноморском регионе.

Также разговор велся о неопровержимых доказательствах дальнейших намерений РФ дестабилизировать ситуацию в Украине, странах Европы и других регионах мира.

По результатам визита Украина и США договорились о помощи американской стороны в повышении возможностей украинской разведки в противодействии вооруженной агрессии Кремля.

Напомним, Палата представителей Конгресса США обнародовала 4 резолюции, осуждающие политику РФ. В них предлагается изучить активы Путина, ввести дополнительные санкции против причастных к убийству Немцова и запретить Вашингтону признавать Крым российским.

Кроме того, четвертый принятый документ обязывает директора Национальной разведки США в течение трех месяцев предоставить отчет о возможных военных действиях РФ против стран НАТО, а также попытках России "использовать слабость и разногласия между ее западными противниками".

Также в марте Пентагон назвал конкуренцию с Россией и Китаем приоритетом бюджета на 2020 год. Бюджетная заявка включает $718 млрд на нужды Минобороны и $32 млрд - на деятельность оборонного характера в других ведомствах.

Кроме этого, Трамп в бюджетном запросе попросил выделить $500 млн на помощь партнерам в Европе, Центральной Азии и Евразии в противостоянии "злонамеренному" влиянию РФ.