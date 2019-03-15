Авиакатастрофа в Эфиопии: Boeing принял решение по своему самому популярному самолету

Компания Boeing обновит программное обеспечение для запрещенных в результате двух авиакатастроф самолетов 737 Max.

Об этом 15 марта сообщает агентство AFP со ссылкой на источник.

"Boeing в течение 10 дней выпустит обновление программного обеспечения предотвращения срыва 737 Max", - говорится в сообщении.

После недавней аварии самолета этого типа акции Boeing резко подешевели, компания потеряла более 11% своей стоимости на фоне реакции на падение самолета в Эфиопии.

Последняя авария с 737 Max произошла 10 марта. Самолет авиакомпании Ethiopian Airlines, летевший из Эфиопии в столицу Кении - Найроби, потерпел крушение. На его борту находилось 149 пассажиров и 8 членов экипажа, все они погибли.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали видео с места крушения самолета Boeing 737 Max 8 в Эфиопии.