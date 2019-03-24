​В Мали экстремисты устроили массовую бойню: жуткие фото 18+

Минимум 134 человека погибли в следствие нападения неизвестной вооруженной группы на две деревни в центре западноафриканской республики Мали.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.

Трагедия произошла 24 марта после того, как миссия Совета Безопасности ООН посетила Мали в поисках решения проблемы насилия.

По словам мэра близлежащего города Банкасс, 134 тела было найдено только в одной деревне. Во втором населенном пункте также есть жертвы, но их точного количества пока неизвестно..

Известно, что стрелки в традиционных костюмах охотников окружили поселения Огоссагу и Велингара и расстреляли людей.

Среди убитых есть беременные, дети и старики. По словам собеседника издания, теракт может быть ответом на недавнее нападение на военные группировки, связанной с "Аль-Каидой", во время которого погибли 23 солдата.

Боевики заявили, что рейд был расплатой за насилие со стороны армии Мали и жандармов против народа фульбе.

Как сообщал "Апостроф", 18 марта в Голландии неизвестный открыл стрельбу в трамвае, есть раненые.