​Журналист из ЕС пожаловался пропагандистам Путина на недопуск в Украину

В Украину не пустили журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро, который должен был освещать выборы президента 31 марта.

Об этом заявил вице-президент ассоциации итальянских предпринимателей России Витторио Торрембини, передает РИА "Новости".

Якобы корреспондент был аккредитован Министерством иностранных дел Украины.

Иннаро отказали во въезде в Украину по причине угрозы для нацбезопасности страны. Это произошло в ночь на 25 марта, когда он прилетел в Киев.

"Целью визита на Украину было освещение выборов президента и ряд интервью с представителями политических и религиозных кругов Украины", - заявил Торрембини.

Сообщатся, что Иннаро могли не пустит на Украину из-за того, что он живет в Москве.

Как сообщал "Апостроф", авиакомпания Wizz Air не пустила российских журналистов Алексея Семенова и Дениса Камалягина на самолет рейсом Рига-Киев, которым они должны были лететь 23 марта на презентацию книги.