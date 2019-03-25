РУС. | УКР.

понедельник, 25 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.80
Меню
Мир

Выборы президента 2019

Новости

25 марта

12:55
Настя Каменских повторила откровенный образ Кендалл Дженнер
12:51
Помним предателей: в СБУ показала всех сотрудников, продавшихся Путину
12:50
Помним предателей: в СБУ показала всех сотрудников, продавшихся Путину
12:36
​Журналист из ЕС пожаловался пропагандистам Путина на недопуск в Украину
12:35
Украинские биатлонисты попали в список лучших по итогам Кубка мира
12:30
"Авангард" поставляет 50% украинских яиц на внешние рынки - Петрашко
12:25
В Москве показали сбежавшего из Украины сотрудника СБУ: что он рассказал
12:21
Деревянко поддержал автопробег за доступные авто в Харькове: фото и видео
12:18
В России внезапно заговорили о новом газовом контракте с Украиной
12:10
Люксембург - Украина: прогноз букмекеров на матч квалификации Евро-2020
12:05
Украина имеет последний шанс сохраниться как суверенное государство - Николаенко
12:05
Лилия Подкопаева в третий раз станет мамой
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Журналист из ЕС пожаловался пропагандистам Путина на недопуск в Украину

понедельник, 25 марта 2019, 12:36

В Украину не пустили журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро, который должен был освещать выборы президента 31 марта.

Об этом заявил вице-президент ассоциации итальянских предпринимателей России Витторио Торрембини, передает РИА "Новости".

Якобы корреспондент был аккредитован Министерством иностранных дел Украины.

Иннаро отказали во въезде в Украину по причине угрозы для нацбезопасности страны. Это произошло в ночь на 25 марта, когда он прилетел в Киев.

"Целью визита на Украину было освещение выборов президента и ряд интервью с представителями политических и религиозных кругов Украины", - заявил Торрембини.

Сообщатся, что Иннаро могли не пустит на Украину из-за того, что он живет в Москве.

Как сообщал "Апостроф", авиакомпания Wizz Air не пустила российских журналистов Алексея Семенова и Дениса Камалягина на самолет рейсом Рига-Киев, которым они должны были лететь 23 марта на презентацию книги.

Фотовзгляд

Все галереи
Красная дорожка с церемонии награждения музыкальной премии YUNA-2019

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Люди устали от старой власти: соседка Украины выбирает неожиданного президента

Мир движется к третьей мировой войне: почему новый глобальный конфликт неизбежен

Русские на Балканах: как друзья Путина коррумпируют Европу

Путин своими ракетами просто усиливает страх, а Трамп не заинтересован в безопасности Европы - немецкий эксперт

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: