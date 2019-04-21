​В Грузии задержали многодетную украинку: ей выдвинуты страшные обвинения

В Грузии задержали гражданку Украины, подозреваемую в торговли детьми.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на грузинские СМИ.
"Согласно поступившей в министерство внутренних дел информации, 8 апреля 2019 года рейсом Москва-Тбилиси в Грузию прибыла гражданка Украины вместе с 10-ю малолетними детьми. Согласно документации, которой располагает ведомство, все несовершеннолетние являются детьми этой женщины. Данная гражданка собиралась перейти с детьми из Грузии на оккупированную территорию Абхазии", - сообщили в МВД Грузии.
У правоохранителей вызвал подозрения тот факт, что из 10 малолетних, 4 рождены в 2017 году.
"Так как данный факт вызвал обоснованное подозрение, что дело содержит признаки трефикинга, МВД начало расследование по первой части статьи 143 УК Грузии (торговля людьми - трефикинг), в рамках чего проводятся активные оперативные и следственные действия, чтобы установить, нет имеет ли места факт торговли людьми. В рамках следствия ведется активное сотрудничество с иностранными партнерами", - сообщили грузинские правоохранители.
Также сообщается, что дети были помещены в больницу с интоксикацией.
Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве адвокат пытался "оправдать" торговцев людьми крупной взяткой.