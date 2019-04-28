​Стало известно о смерти экс-сенатора США, причастного к ядерному разоружению Украины

В Соединённых Штатах в возрасте 87 лет скончался бывший сенатор от штата Индиана Ричард Лугар, известный своими усилиями по борьбе с распространением оружия массового поражения.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Республиканец Ричард Лугар представлял свой штат в Сенате 36 лет - с 1977 по 2013 годы. Он был влиятельным специалистом по внешней политике.

Наибольшую известность получил закон, разработанный им совместно с демократом Сэмом Нанном, согласно которому Соединённые Штаты оказывали помощь странам бывшего СССР в утилизации ядерного, химического и биологического оружия.

С 1991 года в России, Украине, Белоруссии и Казахстане по этой программе были деактивированы 7600 ядерных боеголовок, уничтожены 2300 ракет и законсервированы 24 объекта, где хранилось ядерное оружие.

Как сообщал "Апостроф", 22 апреля в Лос-Анджелесе (США) умер продюсер фильмов "Вечное сияние чистого разума" и "В центре внимания" Стив Голин.