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Король Таиланда объявил о свадьбе со своим генералом: фото влюбленных

среда, 01 мая 2019, 17:42
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Фото: static.asiatimes.com

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн объявил в среду, 1 мая, что женился на своей супруге-консорте, генерале Сутиде Вачиралонгкорн, и назвал ее королевой Сутидой.

Об этом пишет агентство Reuters.

Отмечается, что Вачиралонгкорн, также известный как король Рама X, стал конституционным монархом после смерти его почтенного отца, короля Пхумипона Адульядета, в октябре 2016 года.

Добавим, в 2014 году Вачиралонгкорн назначил Сутиду Тиджаи, бывшую стюардессу Thai Airways, заместителем командира своего подразделения телохранителей.

Некоторые королевские обозреватели и иностранные СМИ связывали назначение Сутиды с романтическими отношениями с королем, но дворец никогда не признавал отношения между ними.

В декабре 2016 года Сутида стала полноправным генералом, а в 2017 году заняла пост заместителя командира личной охраны короля и получила королевский титул "Тануинг", означающий "леди".

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно о свадьбе в Италии сына Авакова.

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