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​В Facebook собираются платить пользователям за просмотр рекламы

пятница, 03 мая 2019, 22:01
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Соцсеть Facebook может начать платить своим пользователям за просмотр рекламы, которая повлекла за собой взаимодействие с контентом или же покупку на ее платформе.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Компания запускает собственную криптовалюту Facebook stablecoin, которая будет подкреплена долларами. Именно ею соцсеть будет платить пользователям.

Свою криптовалюту компания начала разрабатывать год назад. Сейчас известно, что проект криптовалюты Facebook имеет название Project Libra.

Компания уже провела переговоры с Visa, Mastercard и крупным оператором платежей First Data о привлечении $1 млрд для обеспечения токенов.

Известно, что соцсеть также ведет переговоры с десятками компаний по онлайн-торговле и мобильными платежными сервисами, чтобы они в будущем "взяли в оборот" Project Libra.

Основным условием будет то, что комиссии для продавцов в платежной системе Facebook будут ниже, чем при процессинге кредитных карт.

Как сообщал "Апостроф", создатель соцсети Facebook Марк Цукерберг показал, как уже в ближайшее время будет выглядеть обновленный сайт его детища.

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